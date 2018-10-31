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Картина с Иисусом Христом чудом уцелела при пожаре в Первой баптистской церкви в США

При пожаре в Первой баптистской церкви, расположенной в небольшом городке Уэйкфилде (Массачусетс, США), уцелела одна единственная картина, на которой изображен Иисус Христос. По словам очевидцев, причиной пожара стал удар молнии.

Картина с Иисусом Христом чудом уцелела при пожаре в Первой баптистской церкви в США

На прошлой неделе в США полностью сгорела знаменитая Первая баптистская церковь возрастом около 150 лет, о чем сообщил канал Fox News. Однако картина с Иисусом Христом, где он одет в белые одеяния и протягивает к «зрителю» руки со стигматами, чудесным образом осталась невредимой и сохранила полностью свой первоначальный вид. Автор картины неизвестен. Данная церковь является одной из самых старых в Америке, ежедневно принимая большое количество прихожан.


По словам очевидцев, в какой-то момент по зданию церкви ударил мощный разряд молнии и начался пожар, а огонь быстро распространялся. После того, как пожарные справились с пламенем, ими была обнаружена картина Иисуса Христа, которой огонь совершенно не коснулся (картина висела у входа в здание). На картину даже не попало ни капли пены или воды. Прихожане увидели в этом событии знак, который им послали свыше. По их мнению, Спаситель оберегает это место. На месте пожара построят новое здание Первой баптистской церкви, и уцелевшую картину Сына Божьего вернут туда, где она висела до пожара.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:37

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