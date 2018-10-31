Натали Портман в образе греческой богини украсила обложку Vanity Fair





Натали Портман, украсив собой обложку свежего глянца, стала главной героиней нового выпуска Vanity Fair. В интервью актриса заявила о важности движения в защиту всех женщин. Звезда была поражена, узнав, что Эшли Джадд, Ума Турман и Мира Сорвино пережили домогательства. По ее словам, ей посчастливилось работать с этими актрисами, которые были очень добры к ней.Недавно Натали Портман участвовала во флешмобе в поддержку доктора Блэйзи Форд. Массовый протест был организован против Бретта Кавано, кандидата в Верховный суд. Несколько женщин обвинили данного политика в изнасилованиях.Стоит отметить, что в 2010 году кинозвезда получила «Оскар» за лучшее исполнение женской роли. Награду принесла Натали Портман лента «Черный лебедь». В 2011 году знаменитость получила «Золотой глобус».