Натали Портман в образе греческой богини украсила обложку Vanity Fair
Фото 37-летней американской актрисы Натали Портман появилось на обложке популярного глянцевого издания Vanity Fair. Артистка для фотоссесии примерила ряд роскошных образов.
Натали Портман, украсив собой обложку свежего глянца, стала главной героиней нового выпуска Vanity Fair. В интервью актриса заявила о важности движения в защиту всех женщин. Звезда была поражена, узнав, что Эшли Джадд, Ума Турман и Мира Сорвино пережили домогательства. По ее словам, ей посчастливилось работать с этими актрисами, которые были очень добры к ней.
Недавно Натали Портман участвовала во флешмобе в поддержку доктора Блэйзи Форд. Массовый протест был организован против Бретта Кавано, кандидата в Верховный суд. Несколько женщин обвинили данного политика в изнасилованиях.
Стоит отметить, что в 2010 году кинозвезда получила «Оскар» за лучшее исполнение женской роли. Награду принесла Натали Портман лента «Черный лебедь». В 2011 году знаменитость получила «Золотой глобус».
Натали Портман, украсив собой обложку свежего глянца, стала главной героиней нового выпуска Vanity Fair. В интервью актриса заявила о важности движения в защиту всех женщин. Звезда была поражена, узнав, что Эшли Джадд, Ума Турман и Мира Сорвино пережили домогательства. По ее словам, ей посчастливилось работать с этими актрисами, которые были очень добры к ней.
Недавно Натали Портман участвовала во флешмобе в поддержку доктора Блэйзи Форд. Массовый протест был организован против Бретта Кавано, кандидата в Верховный суд. Несколько женщин обвинили данного политика в изнасилованиях.
Стоит отметить, что в 2010 году кинозвезда получила «Оскар» за лучшее исполнение женской роли. Награду принесла Натали Портман лента «Черный лебедь». В 2011 году знаменитость получила «Золотой глобус».