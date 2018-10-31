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Новая прошивка WatchOS 5.1"убивает" умные часы Apple Watch

Пользователи Сети заявили, что новая прошивка операционной системы WatchOS 5.1 убивает умные часы Apple Watch. Обновление начало распространяться со вторника, 30 октября.

Новая прошивка WatchOS 5.1"убивает" умные часы Apple Watch

Благодаря WatchOS 5.1 в устройствах появились более 70 новых эмодзи, стали поддерживаться групповые чаты в Group FaceTime и активировался датчик электрокардиограммы. Отметим, что данная функция доступна лишь пользователям Apple Watch Series 4 на территории США. Эксперты отмечают, что протестировать данную возможность можно при изменении региона в настройках, и после этого снятие ЭКГ станет возможно в любом месте Земли.

После выхода новой прошивки операционной системы пользователи стали жаловаться, что гаджеты стали выходить из строя после установки обновления. В частности, информация об этом была опубликована в Twitter и Reddit. После установки прошивки часы зависают и на дисплее отображается лишь логотип Apple. Пользователи так и не смогли найти решение проблемы. Попытка перезагрузки и установление связи с iPhone не помогает.

Разработчики Apple не прекратили загрузку обновления и также не сообщают, сколько устройств могло пострадать от ошибки.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:25

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