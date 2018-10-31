Новая прошивка WatchOS 5.1"убивает" умные часы Apple Watch





Благодаря WatchOS 5.1 в устройствах появились более 70 новых эмодзи, стали поддерживаться групповые чаты в Group FaceTime и активировался датчик электрокардиограммы. Отметим, что данная функция доступна лишь пользователям Apple Watch Series 4 на территории США. Эксперты отмечают, что протестировать данную возможность можно при изменении региона в настройках, и после этого снятие ЭКГ станет возможно в любом месте Земли.После выхода новой прошивки операционной системы пользователи стали жаловаться, что гаджеты стали выходить из строя после установки обновления. В частности, информация об этом была опубликована в Twitter и Reddit. После установки прошивки часы зависают и на дисплее отображается лишь логотип Apple. Пользователи так и не смогли найти решение проблемы. Попытка перезагрузки и установление связи с iPhone не помогает.Разработчики Apple не прекратили загрузку обновления и также не сообщают, сколько устройств могло пострадать от ошибки.