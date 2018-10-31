В Якутии из-за прорыва трубы погиб пристёгнутый участковым к батарее мужчина
В Якутии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 47-летнего мужчины, пристёгнутого участковым наручниками к батарее. В итоге задержанный погиб из-за прорыва трубы.
О трагическом инциденте сообщили сегодня, 31 октября, представители СК РФ. Уточняется, что задержанный за хулиганство гражданин был оставлен участковым одного из посёлков Якутии на ночь, а утром в кабинете административного здания возвратившийся сотрудник полиции обнаружил труп и сорванный с отопительной системы кран. Предварительно, мужчина погиб от термического шока.
Обстоятельства устанавливаются, назначен ряд экспертиз.
О трагическом инциденте сообщили сегодня, 31 октября, представители СК РФ. Уточняется, что задержанный за хулиганство гражданин был оставлен участковым одного из посёлков Якутии на ночь, а утром в кабинете административного здания возвратившийся сотрудник полиции обнаружил труп и сорванный с отопительной системы кран. Предварительно, мужчина погиб от термического шока.
Обстоятельства устанавливаются, назначен ряд экспертиз.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:02