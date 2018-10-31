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В Якутии из-за прорыва трубы погиб пристёгнутый участковым к батарее мужчина

В Якутии возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 47-летнего мужчины, пристёгнутого участковым наручниками к батарее. В итоге задержанный погиб из-за прорыва трубы.

В Якутии из-за прорыва трубы погиб пристёгнутый участковым к батарее мужчина

О трагическом инциденте сообщили сегодня, 31 октября, представители СК РФ. Уточняется, что задержанный за хулиганство гражданин был оставлен участковым одного из посёлков Якутии на ночь, а утром в кабинете административного здания возвратившийся сотрудник полиции обнаружил труп и сорванный с отопительной системы кран. Предварительно, мужчина погиб от термического шока.

Обстоятельства устанавливаются, назначен ряд экспертиз.



 
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Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:02

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