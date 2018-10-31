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Руководство рейтингового агентства АКРА присвоило ПСб кредитный рейтинг на уровне «AA-», прогноз «Стабильный»

ПСб получил от национального рейтингового агентства АКРА кредитный рейтинг уровня AA-(RU), прогноз «Стабильный». Руководство АКРА считает, что кредитоспособность Промсвязьбанка определяет высокая системная значимость для национальной экономики, сильным влиянием России на операционную деятельность, структуру собственности, финансовое положение.

В сентябре нынешнего года закончилась работа Временной администрации, занимающейся управлением ПСб. Её основными итогами стали финансовое оздоровление, восстановление финансовой устойчивости Промсвязьбанка, включая смену собственника банка.
Руководство рейтингового агентства АКРА присвоило ПСб кредитный рейтинг на уровне «AA-», прогноз «Стабильный»

Росимущество является единственным собственником ПСб. Банковский капитал составляет 107 млрд рублей. При этом показатели достаточности капитала являются больше нормативных значений. В свою очередь нормативы ликвидности выполняются с большим запасом. С баланса ПСб ушла большая доля имеющихся проблемных кредитов. Оставшиеся кредиты полностью зарезервировали.

ПСб должен выступить опорным банком для российского оборонно-промышленного сектора, включая оказание полного спектра услуг непосредственно в корпоративном и розничном сегментах, среднему/малому бизнесу, развитие новых направлений деятельности.

По мнению аналитиков АКРА, в случае экономического системного стресса, либо сильного ухудшения собственной кредитоспособности, РФ предоставит ПСб нужный объем экстраординарной поддержки. Речь идёт о капитале либо ликвидности.

Пресс-релиз АКРА по рейтинговому действию опубликован по ссылке.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:55

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