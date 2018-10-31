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Продажи Lamborghini резко увеличились в России

В России резко увеличились продажи Lamborghini. Увеличение реализации обеспечил новый кросс версии Urus, хотя по популярности он находится на второй позиции.

Продажи Lamborghini резко увеличились в России

За 9 месяцев этого года в РФ продали 44 новых авто Lamborghini (+52%). Такой резкий рост реализаций обеспечил выход на авторынок России нового кроссовера версии Lamborghini Urus. Данное транспортное средство за отчетный период приобрели 16 клиентов. Несмотря на большой спрос на кроссовер, самой популярной версией в РФ остается Lamborghini Huracan. Данное авто в период января-сентября продали в количестве 18 единиц. Это можно списать на позднее начало продаж Urus. До конца года имеются все шансы, что эта версия возглавит российские продажи марки.

В России за это время продали 10 спорткаров Aventador. Новых авто Lamborghini больше всего в январе-сентябре этого года продали в Москве, а также Подмосковье (26 экземпляров). Это составляет примерно 60 процентов от общего объема. В Санкт-Петербурге было продано 8 таких экземпляров. Пара таких авто отправились в Пензу. Еще по одному приобрели жители 8 российских городов. Речь идёт о Снежинске, Анапе, Ярославле, Омске, Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, Самаре.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:30

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