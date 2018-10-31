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В Департаменте образования Москвы обсудят результаты внеурочного проекта «Директор в поход»

В Департаменте образования Москвы состоится пресс-конференция, посвященная внедрению внеурочных педагогических программ в столичной системе образования. На мероприятии будут подведены итоги инновационного проекта «Директор в поход». Об этом сообщает портал Mos.ru.
В Департаменте образования Москвы обсудят результаты внеурочного проекта «Директор в поход»

«Директор в поход» – внеурочный проект для наиболее активных и инициативных руководителей московских школ, желающих испытать свое педагогическое и управленческое мастерство в нестандартных походных условиях. В первой экспедиции в ранге рядовых членов команды побывали семь директоров учебных заведений Москвы.

В ходе пресс-конференции гости узнают о подготовке школьников к походу на хребты Западного Кавказа и преодолении препятствий, с которыми столкнулись участники первого проекта. На пресс-конференции выступят ученик школы №329 Сергей Даценко, руководители школ №444 и №1637 Павел Северинец и Наталья Зуева, а также опытный полярник, глава Центра «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.

По итогам пресс-конференции глава столичного Департамента образования Исаак Калина ответит на вопросы гостей мероприятия.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:41

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