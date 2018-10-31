Индия расплатится с Россией за ЗРС С-400 «Триумф» в рублях
Индия намерена расплатиться с Россией за боевые комплексы ЗРС С-400 «Триумф» в рублях. Стороны накануне заключили соответствующий контракт.
Индия в настоящее время является одним из самых активных торговых партнёров России в военном деле. Помимо закупок отечественного вооружения, Нью-Дели сотрудничает с российскими специалистами в вопросах, касающихся создания техники, в том числе пятого поколения истребителей и новых образцов оружия.
Как сообщает издание «Слово и дело», ссылаясь на вице-премьера РФ Юрия Борисова, недавно между Россией и Индией был подписан договор на поставку российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф», за которые индийская сторона будет рассчитываться рублями. Как стало известно, общая сумма сделки составит 330 миллиардов рублей. О столь выгодных условиях стороны договорились во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
Индия в настоящее время является одним из самых активных торговых партнёров России в военном деле. Помимо закупок отечественного вооружения, Нью-Дели сотрудничает с российскими специалистами в вопросах, касающихся создания техники, в том числе пятого поколения истребителей и новых образцов оружия.
Как сообщает издание «Слово и дело», ссылаясь на вице-премьера РФ Юрия Борисова, недавно между Россией и Индией был подписан договор на поставку российских комплексов ЗРС С-400 «Триумф», за которые индийская сторона будет рассчитываться рублями. Как стало известно, общая сумма сделки составит 330 миллиардов рублей. О столь выгодных условиях стороны договорились во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:54