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В «Норникеле» создали хранилище технологических данных

Разработчики компании «Норникель» заявили, что создали хранилище технологических данных. База будет использоваться в качестве источника оперативной и статистической информации для поддержки принятия решений, связанных с планированием и управлением производством, и анализа оборудования и его состояния, а также результатов производственной деятельности.

В «Норникеле» создали хранилище технологических данных

В хранилище будут собираться, обрабатываться и храниться данные из АСУПТ и других производственных информационных систем. В ЦОД Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель» будут поступать исходные данные по 60 тысячам параметров с предприятий в Норильске и Талнах, а на ЦОД «Кольская ГМК» - 30 тысяч из Мончегорска, Никеля и Заполярного.

Руководитель направления промышленной автоматизации ИТ-департамента компании «Норникель» Вадим Нафталь отмечает, что данные в подразделениях генерируются в большом количестве систем с разными структурами. Из-за этого поиск информации из разных подразделений был трудоемким. Благодаря запуску хранилища теперь сформирован источник технологических данных, и обеспечено их эффективное использование.

Хранилище технологических данных разработано на базе платформы Wonderware сотрудниками компании «Сумма технологий». Благодаря использованию Wonderware, обеспечивается высокая скорость сбора, сжатия, обработки и хранения информации.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:52

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