В «Норникеле» создали хранилище технологических данных





В хранилище будут собираться, обрабатываться и храниться данные из АСУПТ и других производственных информационных систем. В ЦОД Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель» будут поступать исходные данные по 60 тысячам параметров с предприятий в Норильске и Талнах, а на ЦОД «Кольская ГМК» - 30 тысяч из Мончегорска, Никеля и Заполярного.Руководитель направления промышленной автоматизации ИТ-департамента компании «Норникель» Вадим Нафталь отмечает, что данные в подразделениях генерируются в большом количестве систем с разными структурами. Из-за этого поиск информации из разных подразделений был трудоемким. Благодаря запуску хранилища теперь сформирован источник технологических данных, и обеспечено их эффективное использование.Хранилище технологических данных разработано на базе платформы Wonderware сотрудниками компании «Сумма технологий». Благодаря использованию Wonderware, обеспечивается высокая скорость сбора, сжатия, обработки и хранения информации.