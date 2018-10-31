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Ученые: Коктейль из соков лимона и петрушки улучшит пищеварение и поможет похудеть

Ученые выяснили, что похудеть можно с помощью коктейля из соков лимона и петрушки. Сок лимона поможет вывести токсины и улучшить метаболизм, а петрушка способна убрать жир на животе.

Ученые: Коктейль из соков лимона и петрушки улучшит пищеварение и поможет похудеть

Чтобы приготовить полезный напиток, ученые советуют соединить сок петрушки и лимона 1:1 и разбавить его водой. Если у человека нет противопоказаний или аллергии на компоненты, то коктейль стоит принимать два раза в день, не более половины стакана между приемом пищи. Регулярное употребление соков лимона и петрушки поможет вывести лишнюю жидкость из тканей, что способствует уменьшению жира и отеков. Во время еды к человеку быстрее приходит чувство насыщения.

Ученые утверждают, что в соке петрушки содержится полисахарид инсулин, он снижает уровень сахара в крови, а фолиевая кислота улучшает кровообращение в тканях. Это особенно важно женщинам, которые следят за объемом своей талии. Также сок из петрушки способен улучшать работу надпочечников и щитовидной железы, которые в свою очередь влияют на вес. А в соке лимона содержится большое количество лимонной кислоты и флавоноиды, в совокупности они ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение, а также выводят из организма «плохой» холестерин. Содержащиеся в лимонном соке витамины А, D и В снижают риск заболеть сахарным диабетом.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:06

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