Ученые: Коктейль из соков лимона и петрушки улучшит пищеварение и поможет похудеть





Чтобы приготовить полезный напиток, ученые советуют соединить сок петрушки и лимона 1:1 и разбавить его водой. Если у человека нет противопоказаний или аллергии на компоненты, то коктейль стоит принимать два раза в день, не более половины стакана между приемом пищи. Регулярное употребление соков лимона и петрушки поможет вывести лишнюю жидкость из тканей, что способствует уменьшению жира и отеков. Во время еды к человеку быстрее приходит чувство насыщения.Ученые утверждают, что в соке петрушки содержится полисахарид инсулин, он снижает уровень сахара в крови, а фолиевая кислота улучшает кровообращение в тканях. Это особенно важно женщинам, которые следят за объемом своей талии. Также сок из петрушки способен улучшать работу надпочечников и щитовидной железы, которые в свою очередь влияют на вес. А в соке лимона содержится большое количество лимонной кислоты и флавоноиды, в совокупности они ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение, а также выводят из организма «плохой» холестерин. Содержащиеся в лимонном соке витамины А, D и В снижают риск заболеть сахарным диабетом.