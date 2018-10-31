Подруга ведущей «Дом-2» Ольги Орловой умерла от рака





Мила отчаянно боролась с онкологией молочной железы, но ей так и не удалось победить. Но она, работая психологом, помогла другим больным воспрянуть духом и продолжать бороться с недугом.Случай Милы Тумановой оказался неизлечим, и несмотря на дорогостоящее наблюдение у китайского профессора и видимое облечение, рак оказался сильнее.Сиротами остались трое детей Милы, младшему из которых всего два года. Подписчики Ольги Орловой выразили соболезнования и поделились своими историями в борьбе с онкологией.Хейтеры попытались внести раздор в комментариях, однако пользователи посчитали противным читать бестактные слова и напомнили, что Мила была, в первую очередь, человеком, безвременно ушедшим и оттого вызывающим сожаления и соболезнования.