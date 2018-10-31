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Татьяна Африкантова назвала Тату Абрамсон (Блюменкранц) «нищебродкой»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова обозвала Тату Абрамсон (Блюменкранц) «нищебродкой» и заявила, что молодая мамочка должна ее дочери Марине 300 тысяч рублей.

Как оказалось, не может родственница Марины Африкантовой вне Периметра жить спокойно и без скандалов. Татьяне Владимировне то и дело необходимо с кем-то выяснять отношения, чтобы потом было о чем поговорить со своими подписчиками.

Татьяна Африкантова назвала Тату Абрамсон (Блюменкранц) «нищебродкой»

В этот раз экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» затронула молодую мать и бывшую супругу Валерия Блюменкранца – Тату, которую, по словам Африкантовой-старшей, она считает «нищебродкой», ведь покупая себе автомобиль, Абрамсон занимала у ее старшей наследницы 300 тысяч рублей.

До сих пор не понятно, почему Татьяна Владимировна обозвала Тату «нищебродкой» в очередном своем прямом эфире, однако, как оказалось, своими словами женщина очень обидела мать девушки – Марину Тристановну. Впрочем, на Африкантову-старшую довольно плохо действуют чьи-то обиды, а если быть точнее, то вообще никак не действуют, так как она на них попросту не обращает внимания.

На данный момент интернет-пользователи вовсю принялись обсуждать заработную плату Марины Африкантовой. Многие фолловеры убеждены, что дочь Татьяны Владимировны зарабатывает на реалити-шоу «Дом-2» больше 150 тысяч рублей в месяц, так как в свое время она содержала теперь уже бывшего своего возлюбленного Андрея Чуева.

Татьяна Африкантова назвала Тату Абрамсон (Блюменкранц) «нищебродкой»

«Татьяна Африкантова вообще с ума сошла! У нее спокойно жить не получается, постоянно нужно создать конфликтную ситуацию.. Когда же ей уже рот хоть кто-то закроет?», «А мне вот интересно, назвала она Тату «нищебродкой» почему? Абрамсон что, деньги Марине не вернула? Она же так и не ответила на этот вопрос в прямом эфире!», «Все на «Дом-2» нищеброды! Они без проекта никто!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

К слову, многие подписчики Татьяны Владимировны убеждены, что женщина не ответила на вопрос о возвращении долга не просто так, а чтобы поддерживать интерес к своей персоне как можно дольше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

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