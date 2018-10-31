Кейт Хадсон вернется к работе через 3 недели после родов





В начале октября 39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой и назвала свою дочку в честь дедушки. Голливудская актриса не стала, как это делают многие звезды шоу-бизнеса, скрывать свою наследницу. Знаменитость опубликовала фотографию новорожденной в социальной сети Instagram. Всего за несколько часов снимков малышки набрал более 594 тысяч лайков и огромное количество восхищенных комментариев, а также поздравлений и пожеланий. Также спустя всего 3 недели после появления на свет Рони Роуз актриса готова вернуться к работе.Кейт Хадсон подписала контракт на главную роль фильме "Blue Moon". Сейчас известно, что основные съемки фантастического триллера начнутся после Нового года, но актриса уже начала готовиться к работе. Знаменитость восстанавливает свою фигуру после родов, а все свободное время проводит с детьми.