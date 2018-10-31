АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Кейт Хадсон вернется к работе через 3 недели после родов

Несколько недель назад голливудская актриса Кейт Хадсон сообщила своим преданным поклонникам, что родила дочь, которую назвала Рони Роуз. А сейчас знаменитость рассказала, что через 3 недели после родов она вернется к работе.

Кейт Хадсон вернется к работе через 3 недели после родов

В начале октября 39-летняя Кейт Хадсон вновь стала мамой и назвала свою дочку в честь дедушки. Голливудская актриса не стала, как это делают многие звезды шоу-бизнеса, скрывать свою наследницу. Знаменитость опубликовала фотографию новорожденной в социальной сети Instagram. Всего за несколько часов снимков малышки набрал более 594 тысяч лайков и огромное количество восхищенных комментариев, а также поздравлений и пожеланий. Также спустя всего 3 недели после появления на свет Рони Роуз актриса готова вернуться к работе.

Кейт Хадсон вернется к работе через 3 недели после родов

Кейт Хадсон подписала контракт на главную роль фильме "Blue Moon". Сейчас известно, что основные съемки фантастического триллера начнутся после Нового года, но актриса уже начала готовиться к работе. Знаменитость восстанавливает свою фигуру после родов, а все свободное время проводит с детьми.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кейт Хадсон вернется к работе через 3 недели
Руководство рейтингового агентства АКРА присвоило
Индия расплатится с Россией за ЗРС С-400 «Триумф»
В «Норникеле» создали хранилище технологических
Смартфон OnePlus 6 получил улучшенную камеру
В Департаменте образования Москвы обсудят
Татьяна Африкантова назвала Тату Абрамсон
Подруга ведущей «Дом-2» Ольги Орловой умерла от
Викторию Лопыреву заметили в самолете с
В Калифорнии разрешили беспилотным автомобилям
Стоимость смартфона Energizer составит от 70 евро
Черно и Оганесян не хотят лететь в свадебное
Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в
Ученые зафиксировали странные радиовсплески из
Дмитрий Тарасов в Instagram опубликовал нежное
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану
В Омской области женщина родила, не отходя от
Названы популярные места в России для
Промсвязьбанк выплатит клиентам МСБ в виде
Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать
Смартфон Lenovo Z5 Pro получит основную камеру на
Погибший при взрыве в Архангельске не является
Instagram: Максима Галкина тепло встретили
Флоты России получили самонаводящуюся торпеду
У здания ФСБ РФ в Архангельске произошел взрыв,
Актриса Мария Кожевникова поспорила с мужем по
На священном вулкане на Гавайях возведут
Кроссовер Nissan Kicks вышел в особой версии для
Учёные: Диетические газированные напитки
Учёные обнаружили новое вещество, загрязняющее
Просмотреть все новости