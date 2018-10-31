В Калифорнии разрешили беспилотным автомобилям Waymo ездить без водителей





Компания Waymo приступила к тестированию беспилотных автомобилей ещё в 2009 году. В нынешнем году власти американского штата Калифорния разрешили испытывать беспилотные автомобили без присутствия в салоне людей при удалённом управлении оператором. 30 октября текущего года в соответствии с новыми правилами было выдано первое разрешение Департаментом транспортных средств штата Калифорния.Изначально в салоне беспилотников будут находиться только сотрудники компании Waymo, а в будущем машины смогут возить посторонних людей, как это практикуют в Аризоне с 2017 года. Такая возможность появилась в июне нынешнего года в рамках проекта, разрешающего возить людей на беспилотных автомобилях безвозмездно.