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В Калифорнии разрешили беспилотным автомобилям Waymo ездить без водителей

Беспилотные автомобили Waymo смогут ездить по Калифорнии без водителей. Департамент транспортных средств штата выдал компании разрешение на испытания беспилотников на дорогах общего пользования без участия человека.

В Калифорнии разрешили беспилотным автомобилям Waymo ездить без водителей

Компания Waymo приступила к тестированию беспилотных автомобилей ещё в 2009 году. В нынешнем году власти американского штата Калифорния разрешили испытывать беспилотные автомобили без присутствия в салоне людей при удалённом управлении оператором. 30 октября текущего года в соответствии с новыми правилами было выдано первое разрешение Департаментом транспортных средств штата Калифорния.

Изначально в салоне беспилотников будут находиться только сотрудники компании Waymo, а в будущем машины смогут возить посторонних людей, как это практикуют в Аризоне с 2017 года. Такая возможность появилась в июне нынешнего года в рамках проекта, разрешающего возить людей на беспилотных автомобилях безвозмездно.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:15

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