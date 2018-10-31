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Смартфон OnePlus 6 получил улучшенную камеру версии OnePlus 6T

Смартфон OnePlus 6 получил улучшенную камеру версии OnePlus 6T, а также ряд прочих нововведений. В устройстве ввели навигационные жесты, изменили дизайн Google Search, упростили процесс создания скриншотов, обновили пользовательский интерфейс.

Смартфон OnePlus 6 получил улучшенную камеру версии OnePlus 6T

После анонса флагманской версии OnePlus 6T объявили, что в OnePlus 6 переберется ночной режим Nightscape. Представители компании OnePlus рассказали про доступность открытой OxygenOS для флагмана OnePlus 6. Она в плане программных возможностей превращает устройство практически в новый флагман. В камере модели появилась Studio Lighting - опция студийного освещения. Она работает по принципу Portrait Lighting в флагманских новых смартфонах iPhone. Опция обеспечивает создание более эффектных портретных снимков.

В OnePlus 6 также ввели навигационные жесты, изменили дизайн Google Search, упростили процесс создания скриншотов, обновили пользовательский интерфейс. В галерее устройства появились новые инструменты, необходимые для работы с изображениями. Обновление имеет ноябрьский патч для современной системы безопасности ОС Android.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:43

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