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Черно и Оганесян не хотят лететь в свадебное путешествие вдвоем

Одна из самых эпатажных парочек скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уже начала планировать свое свадебное путешествие.

Не секрет, что на прошедшей неделе Александра Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС. Само бракосочетание запланировано на 22 декабря, и уже сейчас влюбленные начали активно готовиться к самому важному дню в своей жизни.

Черно и Оганесян не хотят лететь в свадебное путешествие вдвоем

Саша и Иосиф уже даже съездили к своим родителям, с которыми не только помирились, но и уговорили их приехать на свадьбу, о чем наш портал на днях уже сообщал. Сейчас же, как выяснилось, будущее молодое семейство уже начало задумываться о свадебном путешествии.

Оказалось, что Александра Черно и Иосиф Оганесян планируют после бракосочетания отправиться в теплые страны. Они не против, если с ними полетит еще несколько парочек. Несколько часов назад будущая невеста опубликовала у себя на страничке в Instagram новый сториз, в котором задала неожиданный вопрос.

«Кто из наших друзей/знакомых хочет полететь с нами в свадебное путешествие? Хотелось бы 2 парочки. P.S. конец декабря/начала января», - пишет Александра Черно в личном микроблоге в сториз.


Черно и Оганесян не хотят лететь в свадебное путешествие вдвоем

Вероятно, что Саша и Иосиф хорошо понимая, что вдвоем им будет не совсем весело в свадебном путешествии, решили поинтересоваться не составит ли им компанию какая-нибудь пара из состава участников реалити-шоу «Дом-2». Нужно сказать, что такого вопроса от Черно никто не ожидал.

На данный момент интернет-пользователи принялись активно обсуждать решение героев телепроекта отправиться в свадебное путешествие не вдвоем, а с кем-то еще. Многие фолловеры убеждены, что будущие молодожены надоели уже друг другу и совсем скоро расстанутся, а бракосочетание только ускорит процесс.

«Оо..весело, конечно! Черно и Оганесян уже надоели друг другу, вот и хотят взять с собой кого-то в свадебное путешествие..Тут уже запахло приближением окончательного разрыва! А свадьба лишь усугубить ситуацию!» - написал один из телезрителем «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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