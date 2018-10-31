Черно и Оганесян не хотят лететь в свадебное путешествие вдвоем

«Кто из наших друзей/знакомых хочет полететь с нами в свадебное путешествие? Хотелось бы 2 парочки. P.S. конец декабря/начала января», - пишет Александра Черно в личном микроблоге в сториз.

«Оо..весело, конечно! Черно и Оганесян уже надоели друг другу, вот и хотят взять с собой кого-то в свадебное путешествие..Тут уже запахло приближением окончательного разрыва! А свадьба лишь усугубить ситуацию!» - написал один из телезрителем «Дома-2» в Сети.



