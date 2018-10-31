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Викторию Лопыреву заметили в самолете с округлившимся животом

35-летняя Виктория Лопырева скрывает, что ждет первенца. Однако недавно в самолете очевидцы смогли разглядеть округлившийся живот модели.

Викторию Лопыреву заметили в самолете с округлившимся животом

В последнее время Виктория Лопырева начала появляться на людях в свободной одежде, не сковывающей фигуру. Из-за этого начали появляться слухи, что модель находится в "интересном" положении. По мнению наблюдательных фанатов, звезда начала выкладывать в своем блоге Instagram старые фото, а если появляются новые – то только крупным планом. В интервью журналисты спросили у Николая Баскова, причастен ли он к беременности Виктории Лопыревой. По словам певца, из-за того, что у него не было времени находиться рядом с моделью, они приняли решение остаться друзьями, так что к ее "интересному" положению он не имеет отношения.

Викторию Лопыреву заметили в самолете с округлившимся животом

Есть информация, что сейчас звезда подиума живет в Дубае. В последний раз Викторию Лопыреву видели на мероприятии Bulgari, на котором она постоянно прикрывала талию сумочкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:27

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