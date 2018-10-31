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Дмитрий Тарасов в Instagram опубликовал нежное фото с дочкой Миланой

Футболист Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой вроде бы счастлив в новом браке.

А фанаты певицы уверены, что ей очень тяжело наблюдать за идиллией и безразмерным счастьем в семье бывшего мужа.

Дмитрий Тарасов в Instagram опубликовал нежное фото с дочкой Миланой

Совсем недавно, спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram милое и очаровательное фото, где он держит на руках свою новорожденную дочь Милану. Малышка появилась недавно, в браке между футболистом и его молодой женой Анастасией Костенко.

По мнению фанатов Ольги Бузовой, артистка так и не может отпустить Дмитрия и простить его неверность, по сей день считая Костенко наглой разлучницей.

Дмитрий Тарасов в Instagram опубликовал нежное фото с дочкой Миланой

"Бузову хватит удар!", - сопровождали комментариями интернет-пользователи, увидев фото молодого отца с маленькой дочерью.

Фолловеры Бузовой теперь переживают за ее здоровье, ведь каждый раз, как только футболист делится в сети своим личным счастьем, Ольгу постоянно настигает хандра, и она оказывается на больничной койке, о чем постоянно жалуется своим подписчикам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:53

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