Дмитрий Тарасов в Instagram опубликовал нежное фото с дочкой Миланой

"Бузову хватит удар!", - сопровождали комментариями интернет-пользователи, увидев фото молодого отца с маленькой дочерью.





А фанаты певицы уверены, что ей очень тяжело наблюдать за идиллией и безразмерным счастьем в семье бывшего мужа.Совсем недавно, спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram милое и очаровательное фото, где он держит на руках свою новорожденную дочь Милану. Малышка появилась недавно, в браке между футболистом и его молодой женой Анастасией Костенко.По мнению фанатов Ольги Бузовой, артистка так и не может отпустить Дмитрия и простить его неверность, по сей день считая Костенко наглой разлучницей.Фолловеры Бузовой теперь переживают за ее здоровье, ведь каждый раз, как только футболист делится в сети своим личным счастьем, Ольгу постоянно настигает хандра, и она оказывается на больничной койке, о чем постоянно жалуется своим подписчикам.