Стоимость смартфона Energizer составит от 70 евро





Смартфон Energizer E500S будет оснащён дисплеем диагональю 5 дюймов, при этом передняя панель гаджета имеет покрытие из специального закалённого стекла, которое обеспечит защиту матрицы и визуального модуля аппаратной части интерфейса. В качестве процессора новинки выступит 4-ядерный чипсет Mediatek, его работа осуществляется на частоте 1,3 ГГц, а также девайс получит 1 Гб ОЗУ и 8 Гб ПЗУ.Аккумуляторная батарея смартфона имеет ёмкость 2 000 мА•ч, Energizer E500S функционирует в пространстве сетей 4 поколения. Камеры гаджета имеют разрешение на 5 и 8 Мп, а в качестве программного обеспечения выступит ОС Android Oreo в модификации Go Edition. Отмечается, что те пользователи, которые не нуждаются в поддержке 4G, могут приобрести смартфон Energizer E500 с аналогичными техническими характеристиками.