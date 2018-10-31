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Стоимость смартфона Energizer составит от 70 евро

Новый смартфон Energizer скоро появится в продаже по цене 70 евро. О выпуске устройства модели E500S сообщили в компании Avenir Telecom.

Стоимость смартфона Energizer составит от 70 евро

Смартфон Energizer E500S будет оснащён дисплеем диагональю 5 дюймов, при этом передняя панель гаджета имеет покрытие из специального закалённого стекла, которое обеспечит защиту матрицы и визуального модуля аппаратной части интерфейса. В качестве процессора новинки выступит 4-ядерный чипсет Mediatek, его работа осуществляется на частоте 1,3 ГГц, а также девайс получит 1 Гб ОЗУ и 8 Гб ПЗУ.

Аккумуляторная батарея смартфона имеет ёмкость 2 000 мА•ч, Energizer E500S функционирует в пространстве сетей 4 поколения. Камеры гаджета имеют разрешение на 5 и 8 Мп, а в качестве программного обеспечения выступит ОС Android Oreo в модификации Go Edition. Отмечается, что те пользователи, которые не нуждаются в поддержке 4G, могут приобрести смартфон Energizer E500 с аналогичными техническими характеристиками.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 11:14

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