Ученые зафиксировали странные радиовсплески из глубокого космоса
Австралийские ученые из Университета Кертина при помощи телескопов смогли зафиксировать быстрые радиовсплески, которые невозможно «увидеть» на низкой частоте. Подробности опубликованы на портале Phys.org.
Ученые описывают радивсплески, как вспышки яркого света, поступающие из далекого космического пространства на большой скорости. Сигнал длится не более миллисекунды, а его энергия равна энергии Солнца, которая им вырабатывается за тысячу лет и более. Таким образом, эксперты решили изучить подробнее данные импульсы и с помощью радиоинтерферометра ASKAP найти их источники. Данный аппарат способен уловить сигналы на самых высоких частотах от 700 до 1800 МГц, также к поискам привлекли антенную решетку MWA (Murchison Widefield Array), она «видит» сигналы на частоте от 80 до 300 МГц.
Для ученых стало неожиданностью, когда ASKAP смог зафиксировать радиоимпульсы на частоте 1,4 ГГц, а антенная решетка MWA, направленная в ту же часть космического пространства, никаких сигналов не обнаружила вовсе. Исследователи предполагают, что вспышки могут быть результатом деятельности инопланетян либо сигналом, образованным в результате гибели далекой звезды.
Ученые описывают радивсплески, как вспышки яркого света, поступающие из далекого космического пространства на большой скорости. Сигнал длится не более миллисекунды, а его энергия равна энергии Солнца, которая им вырабатывается за тысячу лет и более. Таким образом, эксперты решили изучить подробнее данные импульсы и с помощью радиоинтерферометра ASKAP найти их источники. Данный аппарат способен уловить сигналы на самых высоких частотах от 700 до 1800 МГц, также к поискам привлекли антенную решетку MWA (Murchison Widefield Array), она «видит» сигналы на частоте от 80 до 300 МГц.
Для ученых стало неожиданностью, когда ASKAP смог зафиксировать радиоимпульсы на частоте 1,4 ГГц, а антенная решетка MWA, направленная в ту же часть космического пространства, никаких сигналов не обнаружила вовсе. Исследователи предполагают, что вспышки могут быть результатом деятельности инопланетян либо сигналом, образованным в результате гибели далекой звезды.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00