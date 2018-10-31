Ученые зафиксировали странные радиовсплески из глубокого космоса





Ученые описывают радивсплески, как вспышки яркого света, поступающие из далекого космического пространства на большой скорости. Сигнал длится не более миллисекунды, а его энергия равна энергии Солнца, которая им вырабатывается за тысячу лет и более. Таким образом, эксперты решили изучить подробнее данные импульсы и с помощью радиоинтерферометра ASKAP найти их источники. Данный аппарат способен уловить сигналы на самых высоких частотах от 700 до 1800 МГц, также к поискам привлекли антенную решетку MWA (Murchison Widefield Array), она «видит» сигналы на частоте от 80 до 300 МГц.Для ученых стало неожиданностью, когда ASKAP смог зафиксировать радиоимпульсы на частоте 1,4 ГГц, а антенная решетка MWA, направленная в ту же часть космического пространства, никаких сигналов не обнаружила вовсе. Исследователи предполагают, что вспышки могут быть результатом деятельности инопланетян либо сигналом, образованным в результате гибели далекой звезды.