Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы
Недавно певица Светлана Лобода была госпитализирована, она провела некоторое время в клинике и была выписана. Встречать исполнительницу с больницы пришел лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Несколько дней назад на своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на больничной койке с капельницей в руке. В комментарии к фотографии исполнительница написала, что она готовилась к концертам и очень ждала встречи со своими преданными поклонниками. Но теперь ей придется отменить несколько своих выступлений из-за состояния здоровья.
Солист группы Rammstein узнав, что исполнительница находится в больнице, сразу вылетел в Москву. Ради Светланы Лободы Тилль Линдеманн отменил съемки в Европе. Сейчас певицу уже выписали из клиники и она отправилась не домой, а в ресторан с лидером Rammstein, друзьями и старшей дочерью Евангелиной. Фанаты Светланы Лободы считают, что уже скоро она перестанет скрывать сей роман с Тиллем Линдеманном и, возможно, объявит о помолвке.
Несколько дней назад на своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на больничной койке с капельницей в руке. В комментарии к фотографии исполнительница написала, что она готовилась к концертам и очень ждала встречи со своими преданными поклонниками. Но теперь ей придется отменить несколько своих выступлений из-за состояния здоровья.
Солист группы Rammstein узнав, что исполнительница находится в больнице, сразу вылетел в Москву. Ради Светланы Лободы Тилль Линдеманн отменил съемки в Европе. Сейчас певицу уже выписали из клиники и она отправилась не домой, а в ресторан с лидером Rammstein, друзьями и старшей дочерью Евангелиной. Фанаты Светланы Лободы считают, что уже скоро она перестанет скрывать сей роман с Тиллем Линдеманном и, возможно, объявит о помолвке.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52