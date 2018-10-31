АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы

Недавно певица Светлана Лобода была госпитализирована, она провела некоторое время в клинике и была выписана. Встречать исполнительницу с больницы пришел лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы

Несколько дней назад на своей странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на больничной койке с капельницей в руке. В комментарии к фотографии исполнительница написала, что она готовилась к концертам и очень ждала встречи со своими преданными поклонниками. Но теперь ей придется отменить несколько своих выступлений из-за состояния здоровья.

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы

Солист группы Rammstein узнав, что исполнительница находится в больнице, сразу вылетел в Москву. Ради Светланы Лободы Тилль Линдеманн отменил съемки в Европе. Сейчас певицу уже выписали из клиники и она отправилась не домой, а в ресторан с лидером Rammstein, друзьями и старшей дочерью Евангелиной. Фанаты Светланы Лободы считают, что уже скоро она перестанет скрывать сей роман с Тиллем Линдеманном и, возможно, объявит о помолвке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Якутии из-за прорыва трубы погиб пристёгнутый
Кейт Хадсон вернется к работе через 3 недели
Руководство рейтингового агентства АКРА присвоило
Индия расплатится с Россией за ЗРС С-400 «Триумф»
В «Норникеле» создали хранилище технологических
Смартфон OnePlus 6 получил улучшенную камеру
В Департаменте образования Москвы обсудят
Татьяна Африкантова назвала Тату Абрамсон
Подруга ведущей «Дом-2» Ольги Орловой умерла от
Викторию Лопыреву заметили в самолете с
В Калифорнии разрешили беспилотным автомобилям
Стоимость смартфона Energizer составит от 70 евро
Черно и Оганесян не хотят лететь в свадебное
Рустам Солнцев принял сторону Виктории Бони в
Ученые зафиксировали странные радиовсплески из
Дмитрий Тарасов в Instagram опубликовал нежное
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал Светлану
В Омской области женщина родила, не отходя от
Названы популярные места в России для
Промсвязьбанк выплатит клиентам МСБ в виде
Звезда «ДОМа-2» Виктория Боня решила стать
Смартфон Lenovo Z5 Pro получит основную камеру на
Погибший при взрыве в Архангельске не является
Instagram: Максима Галкина тепло встретили
Флоты России получили самонаводящуюся торпеду
У здания ФСБ РФ в Архангельске произошел взрыв,
Актриса Мария Кожевникова поспорила с мужем по
На священном вулкане на Гавайях возведут
Кроссовер Nissan Kicks вышел в особой версии для
Учёные: Диетические газированные напитки
Просмотреть все новости