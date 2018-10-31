Названы популярные места в России для мистического туризма
Названы самые популярные места в России для любителей мистического туризма. Аналитики агентства «ТурСтат» составили рейтинг достопримечательностей, где можно встретить призраков и духов.
По мнению экспертов самым жутким местом на российской территории является мыс Фиолент, находящийся в Крыму. На втором месте рейтинга расположился горный монастырь Качи-Кальон, который тоже находится на крымском полуострове неподалёку от города Бахчисарай. Третье место занимает остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. На четвёртом месте рейтинга расположилось озеро Светлояр в Нижегородской области, замыкает лидирующую пятёрку мистическая страна свободы Беловодье и гора Белуха в Горном Алтае.
Также в список самых жутких мест в России вошли озеро Бездонное в подмосковном городе Солнечногорск, Иволгинский дацан в Бурятии, древний город Аркаим в Челябинской области и горная гряда Сундуки, расположенная на территории Хакасии.
По мнению экспертов самым жутким местом на российской территории является мыс Фиолент, находящийся в Крыму. На втором месте рейтинга расположился горный монастырь Качи-Кальон, который тоже находится на крымском полуострове неподалёку от города Бахчисарай. Третье место занимает остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. На четвёртом месте рейтинга расположилось озеро Светлояр в Нижегородской области, замыкает лидирующую пятёрку мистическая страна свободы Беловодье и гора Белуха в Горном Алтае.
Также в список самых жутких мест в России вошли озеро Бездонное в подмосковном городе Солнечногорск, Иволгинский дацан в Бурятии, древний город Аркаим в Челябинской области и горная гряда Сундуки, расположенная на территории Хакасии.
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 10:27