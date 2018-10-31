Промсвязьбанк выплатит клиентам МСБ в виде компенсации за победы в тендерах по 20 тыс. рублей





Для популяризации госзаказов Промсвязьбанк запустил новую акцию, позволяющую бизнесменам возместить расходы за комиссию, уплаченную по 223-ФЗ и 44-Ф3. Количество побед не ограничено, но компания-получатель должна иметь расчетный и специальный счета в банке. Для возмещения средств достаточно уведомить финансовое учреждение о победе.Согласно правилам, вступившим в силу с 1 октября, участники аукционов должны иметь специальные счета, на которых во время проведения тендера будет заблокирована гарантийная сумма. Комиссия составляет 1% от стоимости лота, но не более 2 тыс. и 5 тыс. рублей для МСБ и НКО соответственно. Потенциальным подрядчикам, не получившим право на выполнение госзаказа, средства возвращаются.«Промсвязьбанк предоставляет бизнесменам выгодные условия, повышающие интерес к тендерам: высокий процент на остаток на счете – 4% годовых, бесплатная услуга по блокированию и разблокированию гарантийного взноса, выплата компенсаций, сотрудничество со всеми электронными площадками», - пояснил Роман Гаврилов, замглавы дирекции МСБ Промсвязьбанка.