Флоты России получили самонаводящуюся торпеду «Физик — 1»





Новое вооружение было получено военно-морскими базами в Североморске (Мурманская область), Балтийске (Калининградская область), Фокино (Приморье) и Севастополе. «Физик — 1» является универсальной глубоководной самонаводящейся телеуправляемой торпедой, которую производит завод «Дагдизель» в Каспийске, входящий в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ее длина составляет 7,2 метра, масса — 2200 килограммов.«Физик — 1» способен поражать корабли и подводные лодки на дальности до 50 километров. Ее разрабатывали, в первую очередь, для оснащения подводных лодок типа 955 («Борей») и 885 («Ясень») и их модификаций. Новая торпеда, которая уже запущена в производство, должна прийти на замену советским УСЭТ -80 с максимальной дальностью стрельбы в 18 километров.