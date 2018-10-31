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Instagram: Максима Галкина тепло встретили зрители в Германии

Максим Галкин похвастался в Instagram, как тепло и радушно встретили его зрители в Германии, куда он прибыл со своей новой юмористической программой. На опубликованной шоуменом видеозаписи продемонстрирован звонкий продолжительный хохот посетителей его выступления и множество цветов, подаренных по окончании.

Instagram: Максима Галкина тепло встретили зрители в Германии

Как отметил Максим Галкин в посте к ролику, он попытался передать Instagram-аудитории немногого той атмосферы, которая царила на его новых сольных концертах, проведенных в немецких городах Нюрнберг и Карлсруэ. Артист пригласил тех, кто пожелает узнать, какими именно шутками он заставил зал буквально обхохатываться от смеха, посетить его дальнейшие выступления. После Германии ближайшие 12 из них состоятся в США, уточнил юморист.

В комментариях фолловеры из разных стран поделились воспоминаниям о концертах Максима Галкина, на которые они приходили, подтвердив: пародист действительно умеет настолько завлечь зрителей, что 2 часа проходят незаметно, и хочется все это снова повторить. «Вы дарите море юмора и обаяния, – написала одна из подписчиц, проживающая в Баку. – Когда Вы были в нашем городе, я посетила Ваш концерт вместе с дочерью. Она пришла на выступление неохотно, просто со мной за компанию, а вышла из холла полностью Вами очарованной. Уж столько лет прошло, а я до сих пор нахожусь под впечатлением».

Поклонники отметили, что ценят Максима Галкина не только за искромётные шутки, но и за его манеру поведения на сцене: никакой звёздности и деликатное обращение со зрителями, и это создаёт в зале очень уютную и доверительную атмосферу. Некоторые Instagram-подписчики подчеркнули: Алле Пугачёвой повезло с супругом – именно такой мужчина, по их мнению, ей подходит на 100%.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:46

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