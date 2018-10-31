Instagram: Максима Галкина тепло встретили зрители в Германии

Как отметил Максим Галкин в посте к ролику, он попытался передать Instagram-аудитории немногого той атмосферы, которая царила на его новых сольных концертах, проведенных в немецких городах Нюрнберг и Карлсруэ. Артист пригласил тех, кто пожелает узнать, какими именно шутками он заставил зал буквально обхохатываться от смеха, посетить его дальнейшие выступления. После Германии ближайшие 12 из них состоятся в США, уточнил юморист.В комментариях фолловеры из разных стран поделились воспоминаниям о концертах Максима Галкина, на которые они приходили, подтвердив: пародист действительно умеет настолько завлечь зрителей, что 2 часа проходят незаметно, и хочется все это снова повторить.– написала одна из подписчиц, проживающая в Баку.Поклонники отметили, что ценят Максима Галкина не только за искромётные шутки, но и за его манеру поведения на сцене: никакой звёздности и деликатное обращение со зрителями, и это создаёт в зале очень уютную и доверительную атмосферу. Некоторые Instagram-подписчики подчеркнули: Алле Пугачёвой повезло с супругом – именно такой мужчина, по их мнению, ей подходит на 100%.