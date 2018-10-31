У здания ФСБ РФ в Архангельске произошел взрыв, один человек погиб
У здания ФСБ РФ в Архангельске произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash. В результате инцидента пострадал один человек, находившийся возле входа.
По уточненным данным, пострадавший от полученных ран скончался.
По сообщению источника, из здания были спешно выведены все сотрудники, а прилегающая территория была оцеплена. Часть ближайших улиц перекрыта.
По уточненным данным, пострадавший от полученных ран скончался.
По сообщению источника, из здания были спешно выведены все сотрудники, а прилегающая территория была оцеплена. Часть ближайших улиц перекрыта.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:31