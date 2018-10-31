Актриса Мария Кожевникова поспорила с мужем по поводу зимней резины

Известная артистка на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками весьма поучительной историей о женской мудрости, это стало примером для других, что иногда спорить с мужчинами не стоит. Мария Кожевникова накануне поспорила со своим мужем о том, что ещё рано менять резину на автомобиле, так как синоптики обещали до 16 градусов тепла, но супруг актрисы был непреклонен.На следующее утро звезда проснулась и увидела за окном снег, тогда она подумала, что является счастливой женщиной, потому что у неё лучший муж на свете. О своём споре с супругом Мария Кожевникова рассказала поклонникам и призвала всех ценить и доверять своей второй половине.