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На священном вулкане на Гавайях возведут гигантский телескоп

После решения Верховного суда на Гавайях в штате возведут гигантский телескоп. Он будет расположен на священном вулкане, несмотря на протесты местных жителей.

На священном вулкане на Гавайях возведут гигантский телескоп

Возведение уникального научно-исследовательского объекта с диаметром головного зеркала в 30 метров началось в 2014 году. Инвесторами выступили США, Китай, Канада, Япония и Индия. По словам ученых, телескоп должен стать одним из трех крупнейших на Земле. Данный объект позволит астрономам собирать в девять раз больше данных, чем самые крупные из существующих.

Главная проблема связана с тем, что он будет находится на горе Мауна-Кеа, которую местные жители считают священной. Они не один раз устраивали акции протеста против научной деятельности на вершине потухшего вулкана. Протестующие утверждали, что Белая гора необходима верующим для проведения религиозных обрядов, и ее никогда не отдавали государству. Отметим, что на данный момент на Мауна-Кеа работают 13 телескопов.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:14

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