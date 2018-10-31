На священном вулкане на Гавайях возведут гигантский телескоп





Возведение уникального научно-исследовательского объекта с диаметром головного зеркала в 30 метров началось в 2014 году. Инвесторами выступили США, Китай, Канада, Япония и Индия. По словам ученых, телескоп должен стать одним из трех крупнейших на Земле. Данный объект позволит астрономам собирать в девять раз больше данных, чем самые крупные из существующих.Главная проблема связана с тем, что он будет находится на горе Мауна-Кеа, которую местные жители считают священной. Они не один раз устраивали акции протеста против научной деятельности на вершине потухшего вулкана. Протестующие утверждали, что Белая гора необходима верующим для проведения религиозных обрядов, и ее никогда не отдавали государству. Отметим, что на данный момент на Мауна-Кеа работают 13 телескопов.