Кроссовер Nissan Kicks вышел в особой версии для меломанов





Главной особенностью автомобиля станет наличие уникальной аудиосистемы, которая позволит получить качество звука в салоне, как и на рок-концертах. Разработкой модели занимались разработчики дизайн-студии производителя в Рио-де-Жанейро. Кроссовер будет отличаться и по внешним признакам. Внедорожник получит голубые акценты на радиаторной решетке, бамперах, ручках дверей, заднем спойлере и боковых зеркалах. Также салон автомобиля выполнен из серой кожи с прострочкой синего цвета.Премиальная аудиосистема состоит из 10 динамиков, четыре из которых размещены в подголовники передних сидений, а также мощного сабвуфера, размещенного в багажном отделении. Система поддерживает звучание в четырех режимах: Кантри, Рок, Джаз и Кино. Кроме того возможны ручные настройки эквалайзером. Для избежания звуковых искажений на Nissan Kicks Rhythm установлена вибро- и шумоизоляция.Под капотом кроссовера разработчики установили атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 114 лошадиных сил. Трансмиссия представлена вариатором CVT. Автомобиль выполнен исключительно в переднеприводном варианте. На данный момент неизвестно, выйдет ли модель в серийное производство или останется концептуальной.