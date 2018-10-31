Компания Mercedes-Benz представила коляску для детей Avantgarde
Коляску для детей Avantgarde представила компания Mercedes-Benz. Новинку разработали специалисты фирмы Hartan из современных материалов, учитывая высокую функциональности и безопасность.
Общий вес коляски Mercedes-Benz Avantgarde составляет 13 килограмм, рассчитана она на младенцев и на детей, которые могут передвигаться самостоятельно. Рама у коляски выполнена из алюминия, а люлька - из материалов высокого качества, её можно трансформировать в несколько положений. В комплекте с коляской покупателям будет предложено большое количество аксессуаров, в их число входят ремни безопасности, сумка, дождевик и зонт от солнца.
Фирма Hartan выпускает коляски с 1950-х годов, свою новую продукцию она намерена производить под брендом Mercedes-Benz. В продажу новинка поступит в следующем месяце.
Общий вес коляски Mercedes-Benz Avantgarde составляет 13 килограмм, рассчитана она на младенцев и на детей, которые могут передвигаться самостоятельно. Рама у коляски выполнена из алюминия, а люлька - из материалов высокого качества, её можно трансформировать в несколько положений. В комплекте с коляской покупателям будет предложено большое количество аксессуаров, в их число входят ремни безопасности, сумка, дождевик и зонт от солнца.
Фирма Hartan выпускает коляски с 1950-х годов, свою новую продукцию она намерена производить под брендом Mercedes-Benz. В продажу новинка поступит в следующем месяце.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:05