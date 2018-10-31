АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Компания Mercedes-Benz представила коляску для детей Avantgarde

Коляску для детей Avantgarde представила компания Mercedes-Benz. Новинку разработали специалисты фирмы Hartan из современных материалов, учитывая высокую функциональности и безопасность.

Компания Mercedes-Benz представила коляску для детей Avantgarde

Общий вес коляски Mercedes-Benz Avantgarde составляет 13 килограмм, рассчитана она на младенцев и на детей, которые могут передвигаться самостоятельно. Рама у коляски выполнена из алюминия, а люлька - из материалов высокого качества, её можно трансформировать в несколько положений. В комплекте с коляской покупателям будет предложено большое количество аксессуаров, в их число входят ремни безопасности, сумка, дождевик и зонт от солнца.

Фирма Hartan выпускает коляски с 1950-х годов, свою новую продукцию она намерена производить под брендом Mercedes-Benz. В продажу новинка поступит в следующем месяце.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Диетические газированные напитки
Учёные обнаружили новое вещество, загрязняющее
Антон Гусев сделал новую прическу, чтобы скрыть
В Лондоне археологи обнаружили останки древней
Компания Mercedes-Benz представила коляску для
Ксения Бородина обзавелась новым чёрным
Актриса Шарлиз Терон заявила, что ее приемный сын
Звезду "Дома-2" Сашу Шеву сестра хочет лишить
Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили премьеру
Мария Захарова в халате вышла в свет
Lexus на SEMA показал версию седана Lexus ES для
Солист Uma2rman Владимир Кристовский показал в
«АвтоВАЗ» сертифицировал «заряженную» Vesta SW
Apple в Нью-Йорке представит новую прошивку IOS
Учёные: В Гренландии возникла аномальная пылевая
Москва возглавила список регионов РФ с лучшими
Isuzu готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер,
Рацион российских космонавтов может быть
Франция никогда не признает геополитические
Hyundai выпустила топовую версию Creta под именем
Младшая дочка Татьяны Навки трогательно
Елизавета Боярская провела мастер-классы для юных
Ученые: Оптимальный промежуток между
Резо Гигинеишвили поддержал Надежду Михалкову на
Григорий Лепс спел песню для нового сериала
Алиана Устиненко в постели не оправдала надежд
Клара Новикова рассказала, как впервые увидела
Алена Савкина едва не лишила Илью Яббарова
Ученые: В будущем искать инопланетян поможет
Особенная дочь Светланы Зейналовой сыграла роль
Просмотреть все новости