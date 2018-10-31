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Ксения Бородина обзавелась новым чёрным внедорожником Mercedes

Ксения Бородина стала обладательницей еще одного шикарного внедорожника.

Поклонники предполагают, что автомобиль Mercedes мог быть подарком от супруга телеведущей на очередную годовщину.

Ксения Бородина обзавелась новым чёрным внедорожником Mercedes

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина всегда говорила, что любит дорогие машины. Девушка имеет неплохой водительский стаж и часто публикует снимки из салона любимого авто. Сейчас Ксюша водит большой внедорожник, для которого были заказаны красивые номера стоимостью свыше 200 тысяч рублей.

Но для статуса одного автомобиля Бородиной явно было мало. Именно поэтому знаменитость захотела расширить свой автомобильный парк и приобрела еще один пафосный автомобиль. В Stories Ксения показала своим подписчикам ключи от нового Mercedes.

Ксения Бородина обзавелась новым чёрным внедорожником Mercedes

Многие подумали, что очередная дорогая техника — это подарок от мужа Курбана Омарова. Ведь скоро парочка отметит четвертую годовщину отношений, и как раз к этому событию приурочен подарок.

Кстати, телеведущая недавно у себя в Instagram писала об отношениях с мужем.

"Скоро четыре года, как мы вместе, а уже кажется, что целую жизнь. Люблю тебя", — комментирует пост Ксения.

Эту публикацию прокомментировал и Омаров, отметив, что любит супругу все больше с каждым днем.

Ксения Бородина обзавелась новым чёрным внедорожником Mercedes

Но пока девушка не рассказывает, кто же ей купил дорогой Mercedes. Знатоки утверждают, что такой элитный внедорожник стоит не менее 10 млн рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:00

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