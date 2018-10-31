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В Лондоне археологи обнаружили останки древней рыбы-вампира

В центре Лондона во время исследования средневековой выгребной ямы британские археологи обнаружили зубы миноги. Согласно предварительным данным, рыба-вампир была съедена средневековыми жителями в период с 1270 по 1400 годы.

В Лондоне археологи обнаружили останки древней рыбы-вампира

Для учёных останки миноги являются очень ценной находкой, поскольку скелет рыбы-вампира состоит из хрящей, а они обычно не выдерживают испытания временем. В результате исследования специалисты установили, что деликатес был отведан состоятельными людьми. Среди учёных бытует мнение, что король Генрих I умер от избыточного потребления рыбы-вампира, якобы он пренебрёг рекомендациями врача и злоупотреблял тяжёлой для переваривания пищей.

В настоящее время специалистам известно 40 видов рыб-вампиров, которые произошли 360 миллионов лет назад. Некоторые разновидности миноги ведут паразитический образ жизни, они вонзаются в тело других водных обитателей, питаясь их кровью и мясом.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:15

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