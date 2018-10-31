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Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили премьеру фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили премьеру романтической комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!». Светский показ фильма Тиграна Кеосаяна состоялся 29 октября в концертном зале «Зарядье».

Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили премьеру фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

Татьяна Навка для выхода в свет выбрала элегантный костюм черного цвета, а Дмитрий Песков пришёл на премьеру в синем пиджаке и брюках в полоску. В вечерних нарядах премьеру фильма посетили и другие знаменитые гости, однако некоторые приглашённые решили не изменять своему стилю и появились на красной дорожке в неформальной одежде. Картину публике представили режиссёр Тигран Кеосаян и актёры, снимавшиеся в фильме.

Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой она позирует с мужем на премьере фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!». В описании к посту фигуристка отметила, что они пришли поддержать её любимую подругу и сценариста картины Маргариту Симонян. Публикация звезды на данный момент набрала более 24 тысяч «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:41

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