Мария Захарова в халате вышла в свет

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ 29 октября посетила премьеру фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» в концертном зале «Зарядье». Сценарий к картине написала Маргарита Симонян – руководитель телеканала RT, а в качестве режиссёра выступил Тигран Кеосаян. Мария Захарова выбрала для мероприятия странный наряд – ташкентский национальный халат, при этом пресс-секретарь МИДа с иронией отметила, что у неё сегодня халатное отношение к работе.Позднее в Instagram на странице Захаровой появился снимок, на котором она запечатлена в халате. В описании к посту она отмечает, что не удержалась и решила прийти на премьеру фильма в ташкентской обновке. Публикация на данный момент набрала более девяти тысяч «лайков».