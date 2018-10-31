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Мария Захарова в халате вышла в свет

Мария Захарова появилась на публике в халате из Ташкента, продемонстрировав свою новую покупку. Пресс-секретарь российского МИДа не перестаёт поражать общественность своими нарядами.

Мария Захарова в халате вышла в свет

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ 29 октября посетила премьеру фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» в концертном зале «Зарядье». Сценарий к картине написала Маргарита Симонян – руководитель телеканала RT, а в качестве режиссёра выступил Тигран Кеосаян. Мария Захарова выбрала для мероприятия странный наряд – ташкентский национальный халат, при этом пресс-секретарь МИДа с иронией отметила, что у неё сегодня халатное отношение к работе.

Позднее в Instagram на странице Захаровой появился снимок, на котором она запечатлена в халате. В описании к посту она отмечает, что не удержалась и решила прийти на премьеру фильма в ташкентской обновке. Публикация на данный момент набрала более девяти тысяч «лайков».



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 07:40

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