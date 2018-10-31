Франция никогда не признает геополитические успехи РФ в ЦАР
Париж никогда не поздравит Москву с успехами ВС РФ в ЦАР. Это ведь бывшая колония Франции. Поэтому, даже теряя свое влияние, Париж никогда не признает геополитические успехи России в «своей» африканской стране. Однако французы не учли, что даже военнослужащие Французского иностранного легиона сегодня симпатизируют успехам Центральноафриканской республики. Им стоило вспомнить, что сорок процентов офицерского состава данного элитного подразделения – это легионеры-выходцы из бывшего Союза.
При этом в ЦАР есть не только французский военный контингент и представители ВС РФ. Помимо них за общей стабильностью ситуации в стране наблюдают солдаты и офицеры правительственной армии FACA, а миротворческую миссию выполняют «голубые каски» ООН (MINUSCA).
Соответственно, на блокпостах в основном находятся местные военнослужащие под наблюдением одного или двух российских советников. А сопровождение гуманитарных грузов могут осуществлять миротворцы ООН как отдельно, так и совместно с частями локальной армии FACA. Так же подразделения FACA противостоят боевикам незаконных бандформирований. Они же занимаются охраной людей в поездах, патрулированием городских кварталов и оживленных автомагистралей. Российские советники принимают участие в тренировочном процессе рядового и офицерского состава правительственной армии ЦАР.
Министр обороны Франции Флоранс Парли опасается, что рост геополитического влияния России в Центральноафриканской Республике не ведет регион к миру. При этом Париж особенно обеспокоен отправкой Москвой дополнительных инструкторов и военной техники в ЦАР. На что во внешнеполитическом ведомстве РФ замечают, что «историческая ревность» некоторых стран не может помешать участию России в урегулировании локальных африканских проблем.
Впервые российские военнослужащие и гражданские советники были отправлены в ЦАР зимой этого года. Причем не просто так, не по собственной инициативе, а только после официального запроса правительства ЦАР и с одобрения Совбеза ООН. Главной целью россиян в Африке до сих пор остается помощь в мобилизации республиканской армии. Речь идет лишь о миротворческой миссии, что бы ни утверждали критики.
При этом в ЦАР есть не только французский военный контингент и представители ВС РФ. Помимо них за общей стабильностью ситуации в стране наблюдают солдаты и офицеры правительственной армии FACA, а миротворческую миссию выполняют «голубые каски» ООН (MINUSCA).
Соответственно, на блокпостах в основном находятся местные военнослужащие под наблюдением одного или двух российских советников. А сопровождение гуманитарных грузов могут осуществлять миротворцы ООН как отдельно, так и совместно с частями локальной армии FACA. Так же подразделения FACA противостоят боевикам незаконных бандформирований. Они же занимаются охраной людей в поездах, патрулированием городских кварталов и оживленных автомагистралей. Российские советники принимают участие в тренировочном процессе рядового и офицерского состава правительственной армии ЦАР.
Министр обороны Франции Флоранс Парли опасается, что рост геополитического влияния России в Центральноафриканской Республике не ведет регион к миру. При этом Париж особенно обеспокоен отправкой Москвой дополнительных инструкторов и военной техники в ЦАР. На что во внешнеполитическом ведомстве РФ замечают, что «историческая ревность» некоторых стран не может помешать участию России в урегулировании локальных африканских проблем.
Впервые российские военнослужащие и гражданские советники были отправлены в ЦАР зимой этого года. Причем не просто так, не по собственной инициативе, а только после официального запроса правительства ЦАР и с одобрения Совбеза ООН. Главной целью россиян в Африке до сих пор остается помощь в мобилизации республиканской армии. Речь идет лишь о миротворческой миссии, что бы ни утверждали критики.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 00:25