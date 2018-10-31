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Актриса Шарлиз Терон заявила, что ее приемный сын Джексон — девочка

Ранее Шарлиз Терон обвиняли в том, что она одевает своего приемного сына как девочку. Однако сейчас актриса решила прояснить ситуацию, сделав заявление, что Джексон – девочка.

Актриса Шарлиз Терон заявила, что ее приемный сын Джексон — девочка


Шарлиз Терон часто осуждали из-за того, что она в необычной манере одевает старшего сына. Джексон с мамой выходит на люди то в юбке, то в платье и колготках. Общественность неоднократно критиковала ее за то, что она наряжает приемного наследника как девочку. Однако теперь знаменитость решила все прояснить. Шарлиз Терон заявила, что Джексон девочка, а не мальчик. Это признание звезда сделала во время интервью для одного из американских каналов.

Актриса Шарлиз Терон заявила, что ее приемный сын Джексон — девочка


Стоит напомнить, Шарлиз Терон является матерью-одиночкой. В 2012 году кинозвезда усыновила мальчика, которого назвала Джексон, а в 2015 году она удочерила девочку Августу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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