Актриса Шарлиз Терон заявила, что ее приемный сын Джексон — девочка





Шарлиз Терон часто осуждали из-за того, что она в необычной манере одевает старшего сына. Джексон с мамой выходит на люди то в юбке, то в платье и колготках. Общественность неоднократно критиковала ее за то, что она наряжает приемного наследника как девочку. Однако теперь знаменитость решила все прояснить. Шарлиз Терон заявила, что Джексон девочка, а не мальчик. Это признание звезда сделала во время интервью для одного из американских каналов.Стоит напомнить, Шарлиз Терон является матерью-одиночкой. В 2012 году кинозвезда усыновила мальчика, которого назвала Джексон, а в 2015 году она удочерила девочку Августу.