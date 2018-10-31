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Lexus на SEMA показал версию седана Lexus ES для любителей вина

В рамках шоу SEMA премиальным брендом Lexus была продемонстрирована новая версия своего седана ES 350 F Sport. Эту модель создавали для любителей вина.

Lexus на SEMA показал версию седана Lexus ES для любителей вина


Данное транспортное средство отличается цветом кузова. Он называется Signature Metallic Red. При этом колесные диски Rays имеют размер в 20 дюймов. Автомобиль в салоне имеет держатели для бокалов, а также бутылок. Также здесь есть встроенный специальный холодильник для вина. В интерьере стоит выделить пол и заднюю стенку. Они выполнены из дуба и стилизованы под винные бочки.

Lexus на SEMA показал версию седана Lexus ES для любителей вина


В специальной версии предлагается аэродинамический обвес Artisan Spirit. Под капотом транспортного средства установлен 3,5-литровый силовой агрегат на 306 лошадиных сил. В паре с данным мотором работает автоматическая восьмискоростная КПП.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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