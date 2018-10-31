Lexus на SEMA показал версию седана Lexus ES для любителей вина





Данное транспортное средство отличается цветом кузова. Он называется Signature Metallic Red. При этом колесные диски Rays имеют размер в 20 дюймов. Автомобиль в салоне имеет держатели для бокалов, а также бутылок. Также здесь есть встроенный специальный холодильник для вина. В интерьере стоит выделить пол и заднюю стенку. Они выполнены из дуба и стилизованы под винные бочки.В специальной версии предлагается аэродинамический обвес Artisan Spirit. Под капотом транспортного средства установлен 3,5-литровый силовой агрегат на 306 лошадиных сил. В паре с данным мотором работает автоматическая восьмискоростная КПП.