Солист Uma2rman Владимир Кристовский показал в Instagram, как его сын поет в ванной

Под видео певец оставил пост, в котором отметил, что его сын любит петь в ванной. Публикация за сутки собрала свыше 3 тысяч одобрительных лайков. Поклонники сказали, что малыш «сладкий» и «милый» ребенок. Они заявили, что сразу видно творческую натуру.Стоит напомнить, что в 2016 году Владимир Кристовский рассказал в соцсети о рождении пятого ребенка - сына Федора. Примерно полгода назад певец сообщил поклонникам, что окрестил наследника. Только после данного обряда артист начал показывать в Сети лицо сына.