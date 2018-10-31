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Солист Uma2rman Владимир Кристовский показал в Instagram, как его сын поет в ванной

Владимир Кристовский, являющийся солистом коллектива Uma2rman, показал поклонникам в соцсети Instagram новое видео. В ролике запечатлено, как сын артиста - двухлетний Федор, во время купания в ванной исполняет песню.

Солист Uma2rman Владимир Кристовский показал в Instagram, как его сын поет в ванной


Под видео певец оставил пост, в котором отметил, что его сын любит петь в ванной. Публикация за сутки собрала свыше 3 тысяч одобрительных лайков. Поклонники сказали, что малыш «сладкий» и «милый» ребенок. Они заявили, что сразу видно творческую натуру.

Стоит напомнить, что в 2016 году Владимир Кристовский рассказал в соцсети о рождении пятого ребенка - сына Федора. Примерно полгода назад певец сообщил поклонникам, что окрестил наследника. Только после данного обряда артист начал показывать в Сети лицо сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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