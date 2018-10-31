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«АвтоВАЗ» сертифицировал «заряженную» Vesta SW Sport

«АвтоВАЗ» сертифицировал «заряженную» версию Vesta SW Sport, которая по документам проходит под кодовым названием. В базе Росстандарта появилась информация о спортивной версии в двух кузовах.

«АвтоВАЗ» сертифицировал «заряженную» Vesta SW Sport


Вариация Lada Vesta Sport дебютировала в августе в рамках Московского автосалона. Производитель во время презентации не объявлял о выходе «заряженной» версии. О ней сведения появились в Сети несколько дней назад. При этом представители компании «АвтоВАЗ» пока не комментируют слухи. Универсал в сертификате имеет индекс GFKS30. Седан получил кодовое название GFLS30. При этом авто не оборудовано фаркопом, однако оснащается 2 патрубками выпускной системы. Данные две модели по высоте имеют 1478 мм.

Vesta Sport под капотом имеет бензиновую 1,8-литровую установку на 145 л.с. Седан комплектуют 5-МКПП с тросовым механизмом переключения компании Renault. Новую версию, по всей видимости, будут оснащать аналогичной КПП. Авто первую сотню набирает за 9,6 с. при скорости в 193 км/ч. Vesta Sport начнут продавать в конце года. Старт продаж универсала запланирован на 2019 год. «Четырехдверку» предлагают за 900 000 – 1 000 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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