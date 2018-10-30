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Алиана Устиненко в постели не оправдала надежд Андрея Шабарина

Алиана Устиненко (Гобозова), вернулась на проект «Дом-2» в надежде на новые отношения, но пикантная переписка Андрея Шабарина может разрушить все ее мечты.

Многих очень удивила прошедшая бурная ночь любви, между Алианой Устиненко (Гобозовой) и Андреем Шабариным. В общем, со стороны Алианы нет ничего удивительного, она так и не оставляет надежд встретить своего единственного.

Алиана Устиненко в постели не оправдала надежд Андрея Шабарина

Вот только уже всем известный покоритель женских сердец совсем не подходит на эту роль.

Остальные участники восприняли произошедшее, как ни к чему не обязывающий секс, да тем более и «по пьяни». Но вот сам Шабарин очень желает покорить Алиану и попытаться ее влюбить в себя.

Остается только один вопрос, придерживался этих планов Андрей до того, как рассказал о поводах ночи с Устиненко Розе Райсон, а может и после.

Алиана Устиненко в постели не оправдала надежд Андрея Шабарина

Оказалось, что Андрей очень жаждал доказать Розе, что ночь проведенная с Алианой была чрезвычайно необходима. Устиненко (Гобозова) слишком переусердствовала, заявляя, что она в постели даст фору любой возможной пассии Шабарина, не говоря уж и о Райсон. Но Андрей пожертвовал собой, чтобы доказать обратное.

В итоге Шабарин остался не в восторге после волшебства с Алианой. Что и пытался донести до Розы в личной переписке, что Алиане до нее слишком далеко.

Алиана Устиненко в постели не оправдала надежд Андрея Шабарина



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:41

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