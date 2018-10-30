Младшая дочка Татьяны Навки трогательно поздравила свою тетю с днем рождения

Малышка рассказывает стихотворение в машине. Скорей всего ее снимала мама - Татьяна Навка. Пост фигуристки в течение пяти часов собрал свыше 3 тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники присоединились к поздравлениям маленькой Надежды, отметив ее искренность. Дочь спортсменки и ранее проявляла свой талант в чтении стихов. Недавно известной отец малышки - Дмитрий Песков отпраздновал свой 51 день рождения.Татьяна Навка показывала фанатам в соцсети, какой подарок подготовила Надя к именинам своего папы. Девочка тоже в стихотворной форме рассказывала, какой хороший у нее отец.