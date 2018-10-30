Алена Савкина едва не лишила Илью Яббарова участия в конкурсе «Человек года»





В минувшее воскресенье Илья, вместе с остальными представителями команды Ольги Бузовой проходил первое испытание с удержанием руки возле куба, и благодаря бывшей возлюбленной Алене Савкиной мог навсегда покинуть конкурс.Все дело в том, что Влад Кадони, который проводил соревнование, попросил Татьяну Владимировну Рапунцель полчаса расхваливать Илью, однако тот заявил, что не желает слушать лицемерные комплименты в свой адрес, попросив женщину добровольно отказаться от борьбы за квартиру.Такое поведение Яббарова в корне не устроило беременную Алену, а потому она решила закрыть ему рот, вылив содержание своего бокала ему на лицо и рубашку, что привело к тому, что он убрал руку из куба.По правилам молодой человек должен был выбыть из «Человека года», но коллектив проголосовал за то, чтобы ему дали второй шанс, так как его спровоцировали. После чего Влад Кадони пристыдил своего подопечного и тот уже добровольно убрал руку, дабы отправиться к разгневанной Савкиной и успокоить ее.Многие зрители были уверены в том, что Илья навсегда покинул конкурс и больше не будет иметь возможность побороться за главный приз, однако, в конечном итоге он получил поддержку от коллектива и продолжит участие, в то время как Алиана Устиненко, Александра Черно и Артем Сорока выбывают.