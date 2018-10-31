Apple в Нью-Йорке представит новую прошивку IOS 12.1





В функциях обновленной операционной системы IOS 12.1 представится возможность осуществления групповых звонков Face Time и возможность изменения резкости изображения в режиме портрета. Также будет иметь место поддержка второй карты SIM на смартфоны версий iPhone XR, iPhone Xs, Xs Max. После обновления устройства получат примерно 70 новых эмодзи.Представители компании Apple представят кроме обновления своей продукции, также новые наработки в области технологий. Производитель вместе с новой прошивкой версии IOS 12.1 представит также watchOS 5.1, macOS 10.14.1.