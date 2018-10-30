Евгению Феофилактову хвалят за отсутствие пошлости на странице в Instagram

«Супер! Женя, конечно же фотогенична, ничего не скажешь», «Очень круто! Я даже сначала не узнала», «Вау, Евгения, шикарно выглядишь», «Роскошная, женственность в каждой детали!», «Как всегда на высшем уровне!», «Женя к тебе всегда приятно зайти на страничку, никакого пафоса и разврата. Такая красивая женственная, пусть у тебя все будет хорошо! Ты идёшь вверх (не то, что некоторые)», - высказывались пользователи.





На этот раз девушка разместила на своей странице красивый портретный снимок, в очередной раз продемонстрировав замечательный вкус и особенный стиль в одежде.Поклонники просто не смогли удержаться от восторга и в комментариях принялись хвалить не только саму Женю, но и ее микроблог, который достоин восхищения, поскольку не имеет контента эротического содержания, в отличие от микроблогов других медийных личностей.Судя по всему, они намекают на Викторию Романец, которая с удовольствием принимает участие в эротических фотосессиях, а также нередко устраивает их себе дома сама, после чего выставляет на всеобщее обозрение полученный контент и отправляет в черный список всех тех подписчиков, которым он не нравится.