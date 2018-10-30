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Евгению Феофилактову хвалят за отсутствие пошлости на странице в Instagram

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова в социальной сети Instagram всегда старается порадовать своих подписчиков красивыми фотографиями. И она получает невероятную отдачу от них, не публикуя слишком вызывающие или эротические кадры.

На этот раз девушка разместила на своей странице красивый портретный снимок, в очередной раз продемонстрировав замечательный вкус и особенный стиль в одежде.

Евгению Феофилактову хвалят за отсутствие пошлости на странице в Instagram

Поклонники просто не смогли удержаться от восторга и в комментариях принялись хвалить не только саму Женю, но и ее микроблог, который достоин восхищения, поскольку не имеет контента эротического содержания, в отличие от микроблогов других медийных личностей.

«Супер! Женя, конечно же фотогенична, ничего не скажешь», «Очень круто! Я даже сначала не узнала», «Вау, Евгения, шикарно выглядишь», «Роскошная, женственность в каждой детали!», «Как всегда на высшем уровне!», «Женя к тебе всегда приятно зайти на страничку, никакого пафоса и разврата. Такая красивая женственная, пусть у тебя все будет хорошо! Ты идёшь вверх (не то, что некоторые)», - высказывались пользователи.

Евгению Феофилактову хвалят за отсутствие пошлости на странице в Instagram

Судя по всему, они намекают на Викторию Романец, которая с удовольствием принимает участие в эротических фотосессиях, а также нередко устраивает их себе дома сама, после чего выставляет на всеобщее обозрение полученный контент и отправляет в черный список всех тех подписчиков, которым он не нравится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:53

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