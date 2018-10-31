Учёные: В Гренландии возникла аномальная пылевая буря





Раньше они также заметили здесь огромные ледяные глыбы растаявших ледников. Исследователей такие факты очень удивили. Им было непонятно, откуда в Гренландии смог появиться такой природный феномен. Сотрудники космического ведомства NASA выложили в Сеть сделанные из космоса фото данного уникального явления. Примечательным в данной буре стало то, что пыль включала в себя мелкозернистый ил, измельченные каменные глыбы и грунт. Увидев подобное образование в холодном регионе Земли, ученые причислили аномалию к самым весомым происшествиям современности.Вследствие того, что пылевые бури в настоящее время не включены в климатические и атмосферные модели, возникают проблемы с их последующим предсказаниями. Учёные пытаются тщательней изучить данный природный феномен.