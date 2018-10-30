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Резо Гигинеишвили поддержал Надежду Михалкову на премьере ее кинофильма

В Москве состоялась премьера киноленты «Проигранное место», ставшее режиссерским дебютом Надежды Михалковой. Показ посетили не только друзья и родные актрисы, но и ее бывший муж Резо Гигинеишвили.

Резо Гигинеишвили поддержал Надежду Михалкову на премьере ее кинофильма


После просмотра кинофильма Надежда Михалкова поблагодарила всех, кто вместе с ней работал, а также поддерживал ее начинание в режиссуре. Актриса упомянула родителей, сестру Анну, которая играет в ленте главную роль, коллег и друзей. Однако ничего не сказала о экс-супруге Резо Гигинеишвили, который, скорей всего, делился с ней своим профессиональным опытом.

Резо Гигинеишвили поддержал Надежду Михалкову на премьере ее кинофильма


Стоит напомнить, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили поженились в 2010 году. У экс-влюбленных есть совместные дети — 5-летний Ваня и 7-летняя Нина. В сентябре 2017 года супруги развелись.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:53

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