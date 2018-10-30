Ксения Собчак пытается поссорить Тимати и Решетову из-за ревности





Проблемы в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана вынуждают телеведущую вымещать свою злость на паре Тимати и Анастасии Решетовой.В сети ходят слухи, что не просто так Ксения Собчак поливает грязью Анастасию Решетову и ее мужа рэпера Тимати. Будучи ведущей на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ», Ксения оскорбительно высказалась в сторону Анастасии.Аудитория поддержала Собчак и зал продолжил насмехаться над звездной четой. Да и наград, ко всем прочим ненастьям, в тот вечер Тимати не получил никаких.На этом скандалы с участием Ксении на «МУЗ-ТВ» не закончились. Следующую ссору между бывшей ведущей «Дом-2» и популярным певцом лицезрел Максим Галкин, о чем и поделился со СМИ. Максим сказал, что для «светской львицы» не проблема полить грязью любого присутствующего в зале, и совесть за совершенное ее действие ни капли не будет мучить.Фолловеры сочли ее поведение неимоверным хамством. Недовольные в комментариях требуют увольнения нахалки с телевидения из-за отвратительных манер.Но многие хейтеры решили, что причина скандального поведения Собчак кроется в обыкновенной зависти к очаровательной Решетовой. Не меньше достается от политического деятеля и самому рэперу Тимати.Певец старается держать себя в прекрасной форме, в отличии Максима Виторгана. Да и на музыкальной сцене артист без проблем занимает первые места чартов со своими хитами. А вот у Максима ни с режиссурой, ни с актерством в последнее время не ладится, все проекты с его участием обходят стороной отечественного зрителя.Пользователи сети делятся мнением, что потуги отпрыска народного артиста России Эммануила Виторгана и рядом не стоят с тем трудом, благодаря которому Тимати завоевал свою популярность самостоятельно. Возможно, эти причины и толкают Ксению Собчак устраивать скандалы с более именитыми и популярными личностями, чем пара Собчак и Виторган.