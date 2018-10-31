Москва возглавила список регионов РФ с лучшими продажами премиальных авто





Жители столицы в этот период времени приобрели 35 600 новых транспортных средств премиум-класса. Раньше эксперты сообщали, что в России за первые 9 месяцев текущего года реализовали 110 000 авто премиум-сегмента. Российская столица стала лидером по реализациям с большим отрывом. На второй позиции расположился Санкт-Петербург. Жители города за отчётный период купили 11 600 автомобилей. Третье место заняло Подмосковье. Там приобрели 10 800 премиальных авто.В список также вошли Краснодарский край (5 000 единиц), Татарстан (2 900 авто), Свердловская область (2 500 экземпляров), Ростовская область (2 300 авто), Самарская область (1 900 машин), Челябинская область (1 700 авто), Нижегородская область (1 600 автомобилей).