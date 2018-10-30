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Григорий Лепс спел песню для нового сериала «Борис Годунов»

Григорий Лепс записал композицию, которая будет звучать в новом телесериале «Борис Годунов». В данной киноленте главную роль исполнил знаменитый отечественный актер Сергей Безруков.

Григорий Лепс спел песню для нового сериала «Борис Годунов»


Об этом сообщил сам Сергей Безруков в соцсети Instagram. Артист обнародовал короткое видео, на котором показан уже отснятый материал. Можно также увидеть в нем Григория Лепса. Исполнителя песен сняли во время записи композиции в студии. Актер под роликом поблагодарил певца за песню, сопроводив свои слова огромным количеством восклицательных знаков.

Григорий Лепс спел песню для нового сериала «Борис Годунов»


Необычный «видеоклип» произвел впечатление на фанатов Сергея Безрукова. Они сказали, что актер может сыграть все, отметив его огромный талант. Увидеть новый телесериал и услышать песню Григория Лепса зритель сможет в начале ноября на канале «Россия».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:42

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