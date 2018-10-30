Григорий Лепс спел песню для нового сериала «Борис Годунов»

Об этом сообщил сам Сергей Безруков в соцсети Instagram. Артист обнародовал короткое видео, на котором показан уже отснятый материал. Можно также увидеть в нем Григория Лепса. Исполнителя песен сняли во время записи композиции в студии. Актер под роликом поблагодарил певца за песню, сопроводив свои слова огромным количеством восклицательных знаков.Необычный «видеоклип» произвел впечатление на фанатов Сергея Безрукова. Они сказали, что актер может сыграть все, отметив его огромный талант. Увидеть новый телесериал и услышать песню Григория Лепса зритель сможет в начале ноября на канале «Россия».