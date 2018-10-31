Isuzu готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер, который будет конкурировать с Hyundai Creta и Renault Duster





Авто должно стать глобальной моделью. Isuzu в настоящее время выпускает две гражданские модели. Речь идёт о пикапе D-Max, а также внедорожнике MU-X. Прочих легковых авто в линейке марки нет. Между тем D-Max представляет собой перелицованную версию Chevrolet Colorado. MU-X построили на базе версии Chevrolet Trailblazer. Таким образом, есть вероятность, что новый кроссовер также создадут вместе с автогигантом General Motors. D-Max на глобальном рынке является одним из популярнейших авто марки. В ТОП-100 машина расположилась на 69 месте. За первые 7 месяцев этого года в мире реализовали свыше 176 тыс пикапов Isuzu (плюс 0,2%). Модель наибольшим спросом пользуется в азиатских государствах.D-Max в России появился ещё в октябре 2016 г. Пикап представлен с 2,5-литровым турбодизелем на 163 л.с., работающим с шестиступенчатой "механикой" либо пятидиапазонной автоматической КП. В авто используется полный привод. Базовая комплектация Isuzu D-Max расценивается в 1,999 млн рублей. Пикап за эту цену имеет 6 подушек безопасности, кондиционер с ручным управлением, систему курсовой устойчивости, ABS.